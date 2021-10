Foto davanti alla bara del padre: bufera sull’influencer statunitense Jayne Rivera

Insultata per aver condiviso foto di se stessa in posa davanti alla bara aperta di suo padre. E’ accaduto a Jayne Rivera, nota influencer di fitness della Florida celebre su TikTok.

Jayne Rivera, 20 anni, indossava un abito blazer nero aderente ad una manica mentre era in piedi, accanto alla bara di suo padre, adornata con una bandiera americana. In una delle foto, tiene le mani raccolte come in preghiera. Nel post, l’influencer scrive: “Vola via, mia farfalla. Riposa in pace papino, eri il mio migliore amico. Hai avuto una grande vita”