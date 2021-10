Forza Nuova. Campo: “Bisogna sciogliere un’accolita di fascisti che propugna ideali fascisti e applica metodi fascisti”

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente della V Commissione Ambiente del Consiglio regionale

Forza Nuova è un’accolita di fascisti che propugna ideali fascisti e applica metodi fascisti. Bisogna affermarlo con chiarezza e agire di conseguenza, chiedendo al Governo e al Parlamento di sciogliere questo partito, anche per far comprendere a quanti non hanno memoria del fascismo, come i nostri ragazzi, o hanno cancellato questa memoria che è profondamente sbagliato perseguire i propri obiettivi politici predicando e praticando la violenza.

Nessuna criminalizzazione di chi si oppone alle decisioni del Governo sul green pass o su qualunque altro tema, piuttosto bisogna affermare la chiara volontà di tutelare la Costituzione insieme all’ordinamento democratico fondato sulle norme che applicano i principi costituzionali stessi.

L’approvazione unanime della mozione con cui il Consiglio regionale sollecita Governo e Parlamento a sciogliere Forza Nuova mi rende orgoglioso di esserne parte.