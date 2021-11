“Forza Italia primo partito della città. Adesso nuova battaglia da vincere”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani

“Dopo oltre 20 anni, siamo riusciti a scardinare un sistema di potere e portare la sinistra al ballottaggio con Forza Italia che traina, da vera locomotiva, tutta la coalizione di centrodestra: questi giorni ci vedranno pancia a terra per il bene di Manfredonia, per scrivere nuove pagine assieme ai cittadini. Siamo pronti a collaborare con tutti coloro che sono alternativi a Prencipe e che vogliono realizzare quel cambiamento necessario alla comunità manfredoniana. Facciamo le nostre congratulazioni a Gianni Rotice, il nostro candidato sindaco, e a tutti i candidati di Forza Italia che si conferma, con circa l’11%, primo partito della città. Grazie al nostro Giandiego Gatta, consigliere regionale, per il notevole impegno con cui sta conducendo questa battaglia. Non ci fermiamo: adesso inizia una nuova campagna elettorale per Manfredonia”