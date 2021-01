Forza Italia Manfredonia: “‘Guerra civile’ nel centrosinistra sipontino, dov’è la coerenza?”

“Assistiamo divertiti ed anche attoniti alla “guerra civile” che si sta scatenando nel centrosinistra per la nomina a consigliere politico di Emiliano dell’ex sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.

Oltre al dispendio di danaro pubblico per retribuire i tre nuovi “consiglieri” del presidente della Giunta regionale (tra cui Riccardi), ci domandiamo dove siano stati fino ad oggi coloro che hanno espresso pareri pesantissimi su questa vicenda, a partire dal Pd di Manfredonia. Non sono per caso gli stessi che ricoprivano incarichi di primo piano al fianco dello stesso Riccardi? Quando Manfredonia ha patito per un’amministrazione a dir poco discutibile, loro non erano forse accanto a Riccardi?



Un briciolo di coerenza, forse, eviterebbe a tutti questi protagonisti dell’ultima ora di diventare il cast di una commedia tragicomica (in verità più tragica che comica), non foss’altro per lo stato di grave degrado e disagio in cui versa la nostra Città”.

(Forza Italia-Manfredonia)