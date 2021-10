Forza Italia: “Le bugie della sinistra nelle parole di Gaetano Prencipe” – Video

LE BUGIE DEL CENTROSINITRA – PERSONE DI PAROLE E NON DI PAROLA

Intervista del 17 agosto 2021

“Si è chiuso un ciclo di 25 anni e si è chiuso nel peggiore dei modi. Il Pd con una decisioni che non ho capito ed apprezzato, ha scelto di non presentare il simbolo ed anziché farsi promotore di un centrosinistra aggiornato e rigenerato, sia nei contenuti che nelle persone, ha preferito aderire ad una coalizione con quelli che erano all’opposizione dello stesso centrosinistra. Farebbero bene a puntare sui giovani e fare un rinnovamento vero. Devono avere coraggio. Farla come scelta, non come rimedio, anziché aspettare una candidatura che scenda chissà da dove. Puntare sui giovani per avere energie e stimoli nuovi”.

Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Forza Italia | Circolo di Manfredonia