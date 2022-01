Forza Italia: “Buon lavoro Liliana Rinaldi”

PROVINCIALI FOGGIA, FORZA ITALIA PUGLIA: “CONTINUA A CRESCERE IL PARTITO, GRAZIE CAPITANATA!”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, del vice commissario, il sen Dario Damiani, del consigliere regionale Giandiego Gatta e del coordinatore provinciale di Foggia Raffaele di Mauro – è Foggia.

“Con un consigliere provinciale eletto, continua a crescere Forza Italia in Capitanata: facciamo i migliori auguri di buon lavoro all’amica Liliana Rinaldi, consigliera comunale di Manfredonia, titolare del seggio scattato per “Capitanata Azzurra”. Ringraziamo anche tutti i candidati della lista per l’impegno profuso e per aver dato un importante contributo per l’affermazione del nostro partito nel territorio. Con l’esito di queste elezioni provinciali, Forza Italia conferma la sua centralità in provincia di Foggia e la credibilità della sua proposta politica che ha anche fatto “il pieno” nelle ultime elezioni amministrative di Manfredonia, dove siamo il primo partito della città”