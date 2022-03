Forza azzurri! Oggi il primo match per andare in Qatar

Mancini: “L’Italia sa giocare bene a calcio, pensiamo solo a quello. Non sottovaluteremo i nostri avversari: si parte tutti da 0-0 e le partite vanno giocate. Dobbiamo rimanere tranquilli e giocare nostra partita. Loro si difendono bene, in Germania hanno vinto 2-1, hanno anche qualità tecniche. Qualcosa abbiamo provato, vedremo durante la partita se avremo bisogno di cambiamenti, loro non ci daranno molto spazio”

Chiellini: “Non serve l’Italia di Wembley, servono umiltà e serenità, se giochiamo come abbiamo sempre fatto sono sereno. L’esperienza di 4 anni fa ci aiuterà anche a gestire le emozioni”

Appuntamento a stasera ore 20.45 in diretta su RaiUno: Italia-Macedonia del Nord