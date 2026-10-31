Forte esplosione devasta gli uffici Cup di Torremaggiore
FORTE ESPLOSIONE DEVASTA GLI UFFICI CUP DEL PTA “PROF. NICOLA BELLANTUONO”
Questa mattina la nostra città si è svegliata con una notizia che desta grande preoccupazione.
Intorno alle ore 5:00, una violenta esplosione, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha devastato gli uffici CUP del PTA “Prof. Nicola Bellantuono” di Torremaggiore.
L’esplosione ha provocato ingenti danni alla struttura, con inevitabili ripercussioni sull’erogazione dei servizi sanitari e conseguenti disagi per la nostra comunità.
Sul posto sono al lavoro i Carabinieri della Stazione di Torremaggiore, impegnati negli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a individuare le cause dell’esplosione.
Esprimo profonda preoccupazione per quanto accaduto a un presidio sanitario fondamentale per la nostra città e per l’intero territorio.
Come Amministrazione Comunale seguiremo con la massima attenzione l’evolversi della situazione, auspicando che venga fatta piena luce sull’accaduto e che possano essere ripristinate nel più breve tempo possibile le normali condizioni di operatività degli uffici, limitando i disagi per i cittadini.
Emilio Di Pumpo
Sindaco di Torremaggiore