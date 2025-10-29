Forbidden Fruit si allunga su Canale 5: ecco quando e perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forbidden Fruit è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Ogni giorno le vicende delle sorelle Yilmaz collezionano 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Un grande successo che sarà destinato a continuare ancora per tante altre settimane in televisione. Secondo quando trapelato da Blasting News le puntate della serie tv subiranno un allungamento nel mese di dicembre. Le vicende di Zeynep e Yildiz infatti occuperanno lo slot lasciato vacante da Uomini e Donne, che andrà in pausa per le vacanze di Natale. Per questo motivo, il pubblico potrà assistere a puntate di quasi 2 ore per la gioia del pubblico italiano.

Forbidden Fruit anticipazioni puntate di novembre

Ma cosa succederà nelle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma a novembre su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv made in Turchia rivelano che accuserà Yildiz di averla ingannata per interesse personale. Zeynep si schiererà dalla parte della sorella maggiore per proteggerla andando incontro ad una brutta sorpresa. Irem confiderà alla donna che Yildiz si è alleata con Ender pur di riconquistare Kemal. Zeynep non concederà perdono alla sorella. Il piano di quest’ultima fallirà visto che Kemal diventerà il marito di Zehra. Yildiz darà tutta la colpa ad Ender, giurando di vendicarsi di lei. Caner sempre fedele alla sorella inizierà a pensare che questa volta l’abbia fatta grossa. Infine Zeynep cercherà di riparare ai guai causati da Yildiz.