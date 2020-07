Fondi per il diritto allo studio

Spett.li Redazioni,

Il Ministero dell’Istruzione ha stanziato 236 milioni di euro per garantire il diritto allo

studio degli studenti delle scuole secondarie di I e II grado e alleggerire in modo

consistente la spesa delle famiglie in vista del prossimo anno scolastico.

Alle risorse – reperite grazie ad una parte dei fondi PON ancora disponibili – si potrà

accedere partecipando all’Avviso pubblicato sul sito del Ministero, per questo è

importante comunicare ai dirigenti scolastici e ai sindaci questa buona notizia per la

scuola. Lo studio è un diritto: istituzioni e istituti sono tenuti a mantenerlo tale.



Con i fondi sarà possibile acquistare libri di testo scolastici digitali e/o cartacei,

dizionari, dispositivi digitali, materiali didattici per ragazzi con Bisogni Educativi

Speciali o Disturbi Specifici dell’Apprendimento da destinare, anche in comodato

d’uso, alle studentesse e agli studenti che vivono in condizioni di svantaggio.



L’avviso (a cui potranno aderire anche le scuole paritarie secondarie di primo e di

secondo grado non commerciali) mette a disposizione fino a 100.000 euro per le

scuole secondarie di primo grado e fino a 120.000 per quelle di secondo grado sulla

base del numero degli studenti e di altri indicatori relativi sia al disagio negli

apprendimenti sia al contesto socio-economico di riferimento alle scuole.

Le scuole del nostro territorio hanno tempo dalle ore 10.00 del 13 luglio 2020 alle

ore 15.00 del 23 luglio 2020 per richiedere i fondi; è sufficiente accedere all’area

PON “Per la Scuola” del sito http://www.istruzione.it/pon/ .



Cordialmente,

Francesca Troiano