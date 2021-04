Fondazione Telethon per la festa della mamma, per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e l’assistenza alle persone con patologie neuromuscolari

Torna la campagna di primavera 🌸 “IO PER LEI” per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e l’assistenza alle persone con patologie neuromuscolari.

Un regalo perfetto per festeggiare la mamma 🥰

🍪 I Cuori di Biscotto sono contenuti in scatole di latta eleganti e curate nel dettaglio, in tre differenti colori dal sapore primaverile:

🔵blu, per i biscotti al cacao e gocce di cioccolato,

💚verde, per i biscotti con farina integrale, e

🧡arancione, per i biscotti con arance di Sicilia, una nuova ricetta prodotta in esclusiva per Fondazione Telethon 🍪

Una scatola costa 12 euro, da due scatole in su 10 euro.

Le scatole sono tradizionalmente di latta.

Per richiedere i tuoi ♥️ Cuori di biscotto🍪

Ritirarli presso l’Associazione A.V.I. 📍via arcivescovado 25, Manfredonia (Fg)

IO SOSTENGO LA RICERCA CON TUTTO IL CUORE!