Folgorato dal Phon, morto un 31enne di Bari

Da poco aveva terminato una partita a calcetto con gli amici, ma proprio mentre si stava asciugando i capelli dopo la doccia ha perso la vita. È morto folgorato dal phon che stava utilizzando in casa, in zona Japigia a Bari, il 31enne Leonardo Schingaro. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri per i sopralluoghi di rito.

La tragedia è avvenuta nella serata di lunedì 7 novembre 2022. Fatale la scarica elettrica partita dal phon che ha causato un arresto cardiaco.