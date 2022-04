A Foggia bus dell’Ataf nuovamente nel mirino dei vandali. Ieri sera un gruppo di balordi ha atteso tre mezzi su via Bari, danneggiandoli con una fitta sassaiola. Per gli autobus vetri rotti e danni alla carrozzeria. Fortunatamente non ci sono stati feriti tra passeggeri e autisti. La denuncia arriva dalla Filt Cgil, a pochi giorni dal comitato per l’ordine pubblico svoltosi in Prefettura. Al Prefetto e al Questore la richiesta di azioni mirate a scongiurare episodi simili.