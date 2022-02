Foggia si è fermata per ricordare Camilla, le foto della fiaccolata di questa sera. “Camilla è mia figlia, sorella, amica”.

La città di Foggia questa sera si è fermata per un momento di preghiera e ricordo in nome della giovanissima Camilla Di Pumpo, la giovane avvocata di 25 anni morta in un incidente stradale avvenuto mercoledì notte in via Matteotti a Foggia.

L’incontro con fiaccolata stanziale si è svolta in piazza Cesare Battisti, nel pieno centro di Foggia. La fiaccolata è stato organizzata dal Comitato Genitori per Foggia con la collaborazione di colleghi di lavoro del padre della vittima.

Foto e Video di “Foggia Citta’ Aperta”

Piazza Battisti gremita per la fiaccolata stanziale nel ricordo di Camilla Di Pumpo, la giovane foggiana tragicamente scomparsa qualche giorno fa. Tanta commozione e partecipazione, poi uno striscione: “Camilla è mia figlia, sorella, amica”.