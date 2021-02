Foggia. Sfiduciato il presidente del Consiglio comunale Iaccarino. Barone: “Finalmente si mette un punto su questa vicenda”

Nota dell’assessore al Welfare Rosa Barone sulla sfiducia al presidente del Consiglio comunale di Foggia Leonardo Iaccarino

“Non posso che accogliere con soddisfazione la notizia dell’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di Leonardo Iaccarino, da oggi non più presidente del Consiglio comunale di Foggia. Finalmente si mette un punto su questa vicenda, che avrebbe dovuto concludersi già da tempo. Sono stata la prima a chiedere le dimissioni di Iaccarino non solo dalla carica di presidente del Consiglio, ma anche di consigliere comunale, perché chi ricopre un ruolo nelle istituzioni non può dare cattivi esempi con il suo comportamento, mancando di rispetto all’intera città. Foggia merita rappresentanti migliori e una politica che trasmetta messaggi positivi. Sparare a salve dal proprio balcone per festeggiare il Capodanno di sicuro non è un comportamento degno di chi siede in Consiglio comunale. Ora auspichiamo che chieda scusa alla città, finita sulla cronache nazionali a causa del suo comportamento”.