Foggia Foggia, salta anche Pavone. In panchina arriva Troise

Ora la proprietà affida a Ivano Pastore la guida dell’intera area sportiva

Il ribaltone in casa Foggia coinvolge anche Peppino Pavone. Tra gli artefici di Zemanlandia, era tornato in rossonero in estate come responsabile dell’area tecnica. Il suo compito era supervisionare le scelte tecniche del club e affiancare il direttore sportivo Alex Casella nella costruzione della squadra.

Ora la proprietà affida a Ivano Pastore la guida dell’intera area sportiva. Per il dopo Auteri in panchina la scelta è caduta su Emanuele Troise. Il tecnico napoletano è già a Foggia per definire gli ultimi dettagli dell’accordo.

Lo scrive TeleSveva