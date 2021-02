Foggia, riunione in prefettura sulla bonifica del sito di Borgo Mezzanone

E’ prevista per fine mese la definizione del protocollo tra la prefettura di Foggia, la provincia e la regione Puglia per la bonifica dell’area circostante l’ex centro di accoglienza richiedenti asilo di Borgo Mezzanone, la cosiddetta “pista”, sede di insediamenti abusivi spontanei di migranti, per lo più braccianti agricoli impegnati nella Capitanata.

L’accordo costituisce il modo migliore per lavorare a una ipotesi concreta di recupero dell’area e per la realizzazione, al suo interno, di una “Cittadella dell’accoglienza”, che costituisca un esempio di legalità contro caporalato, lavoro nero, sfruttamento e tratta.

Un problema annoso, quello della baraccopoli di Borgo Mezzanone, affrontato ieri, a Foggia, in una riunione in prefettura, dal capo dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, Michele di Bari, con il prefetto de i Foggia, Raffaele Grassi, il vicepresidente della regione Puglia, Raffaele Piemontese, e il presidente della Provincia, Nicola Gatta; collegati in videoconferenza il vice capo del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Maria Teresa Sempreviva, in qualità di autorità di gestione del Pon Legalità e i rappresentanti di Invitalia.

Invitalia sarà responsabile della gara per i lavori di bonifica dell’area, non ancora partita a causa dell’emergenza Covid-19, per la quale sono a disposizione della provincia circa 3,4 milioni dal Contratto di sviluppo (Cis) per la Capitanata, oltre a 150mila euro messi a disposizione dal dipartimento Libertà civili e Immigrazione.

Per consentire la cantierizzazione dei lavori di bonifica, l’area dovrà essere liberata e i migranti attualmente presenti dovranno essere, quindi, trasferiti in strutture temporanee, in vista della realizzazione di quelle, come la foresteria regionale, che, insieme all’attuale Centro di accoglienza dei richiedenti asilo, opportunamente ristrutturato, comporranno il nuovo centro di accoglienza di Borgo Mezzanone.

Allo scopo di alloggiare i migranti in strutture temporanee, la regione Puglia presenterà all’autorità di gestione del PON Legalità il progetto per la realizzazione di ulteriori moduli all’esterno del compendio di Borgo Mezzanone che andranno ad aggiungersi a quelli già esistenti a Poggio Imperiale e Lesina.