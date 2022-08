Foggia, piace Montalto dalla Reggina. Verso il sorteggio dei calendari. IL VIDEO

La vittoria sofferta contro il Manfredonia per 4-3, nell’allenamento congiunto al campo FIGC di Foggia (gara disputatasi a porte chiuse) contro la buona formazione sipontina che si prepara a disputare il prossimo campionato di Eccellenza, ha messo in chiaro due aspetti. Il primo è che il Foggia dovrà sudare contro qualsiasi avversario quest’anno; il secondo è che al fin qui ottimo mercato rossonero manca un attaccante centrale. Ogunseye ha ben figurato finora, e in avanti fa valere prestanza fisica e tecnica. IL VIDEO