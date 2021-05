Oggi alle 14.30 a Foggia in Via Cerignola, un furgone si è ribaltato, per cause ancora non note. Purtroppo il ribaltamento ha causato la morte del conducente del veicolo, Un cittadino di nazionalità pakistana di 27 anni. All’interno del veicolo erano presenti altre persone che sono rimaste ferite e successivamente ricoverate presso il Policlinico di Foggia. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e la Polizia Stradale oltre ai sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti.