Foggia, le manifestazioni del 25 aprile per la Festa della Liberazione

Commemorazione in Piazza Italia alle 9.30, omaggio ai Fratelli Biondi alle 10.30 in Villa Comunale

L’omaggio ai caduti alle 11.30 nel Cortile di Palazzo Dogana, in Piazza XX Settembre

Manifestazioni in tutti i comuni della Capitanata, a Milano la manifestazione nazionale

FOGGIA. Dopo due anni di obbligate e necessarie restrizioni, lunedì 25 aprile 2022 si potrà celebrare il 77esimo anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo con manifestazioni partecipate in strade e piazze. Sono molte le manifestazioni previste in tutta la Capitanata, come nel resto d’Italia. A Foggia, in particolare, le celebrazioni del 25 aprile che vedranno protagonista l’ANPI Provinciale Capitanata, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, cominceranno alle ore 9.30, in Piazzale Italia, con la commemorazione ufficiale del Giorno della Liberazione. Un’ora più tardi, alle 10.30, all’interno della Villa Comunale del capoluogo ci sarà l’omaggio ai fratelli Luigi e Vincenzo Biondi. Alle ore 11.30, l’omaggio ai caduti nel cortile di Palazzo Dogana, in Piazza XX Settembre.

Luigi e Vincenzo Biondi, il 3 ottobre del 1943, si trovano nelle Marche, ad Ascoli Piceno. Il 3 ottobre del 1943, tedeschi e fascisti, in numero tre volte superiore, attaccano i partigiani. Vincenzo e Luigi sono lì, a combattere. Nazisti e fascisti ci mettono tre giorni interi per annientare la Banda del Colle di San Marco. I due fratelli muoiono in battaglia. La loro storia e i loro nomi sono ricordati in un monumento, un altorilievo in bronzo realizzato dallo scultore Salvatore Postiglione che si trova all’interno della Villa Comunale di Foggia. Quella dei Fratelli Biondi è una delle storie più significative che lega con orgoglio le insegne di Foggia alla lotta per la liberazione dal nazifascismo. Oltre 1200 partigiani combattenti nel nord Italia erano pugliesi, 400 provenivano dalla provincia di Foggia.

Alle loro storie, martedì 26 aprile, alle ore 18 nella Sala convegni della Cgil di Foggia in via della Repubblica 68, sarà dedicato l’incontro dibattito incentrato su “I Foggiani nella lotta partigiana”.

La manifestazione nazionale per il 77esimo anniversario della Liberazione d’Italia si terrà il 25 aprile a Milano, con i partecipanti che si ritroveranno lungo Corso Venezia, dove prenderà il via il corteo, a partire dalle 14. L’hashtag di quest’anno è #25aprile2022perlaPace. Il corteo raggiungerà Piazza Duomo percorrendo le vie del centro di Milano. A partire dalle 15.30, interverranno: il sindaco di Milano, Giuseppe Sala; la cittadina ucraina Tetyana Bandelyuk; il presidente nazionale Aned, Dario Venegoni; il segretario generale CGIL Maurizio Landini; il presidente nazionale ANPI, Gianfranco Pagliarulo. Introdurrà e coordinerà gli interventi Roberto Cenati, presidente Comitato Permanente Antifascista.