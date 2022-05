Foggia, impresa ad Avellino: ora si sogna la B

Impresa del Foggia che sbanca lo stadio Partenio di Avellino e ribalta anche i pronostici. Partita non semplice per i ragazzi di Zeman, che passano in svantaggio nel primo tempo, con la rete degli irpini realizzata da Bove al minuto 17. Nella ripresa, i satanelli ribaltano il risultato, grazie alla rete di Merola (all’11’) e al gol vittoria di Nicolao (al 29′). Inutile il forcing offensivo dei padroni di casa, perché il Foggia non correrà alcun pericolo fino al 95′.