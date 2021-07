Foggia: il ricordo dei bombardamenti del 22 Luglio 1943

Sono stati il prefetto Carmine Esposto ed il commissario prefettizio Marilisa Magno a ricordare i bombardamenti a Foggia del 22 Luglio 1943. Bombardamenti che causarono centinaia di vittime. ​ Università di Foggia e Rotary Club Foggia scendono insieme in campo per ricordare la tragedia dei bombardamenti sulla città di Foggia ed hanno organizzato un convegno sul tema “1943-2021: PER NON DIMENTICARE”. L’evento si terrà giovedì 22 luglio alle ore 18,00 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Studi Umanistici (Via Arpi 176). Dopo l’Onore alle bandiere, il programma prevede i saluti e l’introduzione da parte del Presidente del Rotary Club Foggia On. Paolo Agostinacchio, quindi seguirà una relazione del Prof. Saverio Russo (Ordinario di Storia Moderna UniFg) dal titolo “Foggia: quei giorni del ’43”, ed infine le conclusioni da parte dell’Avv. Giulio Treggiari, Assistente del Governatore del Distretto Rotary 2120 Puglia-Basilicata. I lavori pomeridiani saranno preceduti da toccanti momenti anche nella mattinata: alle ore 11,00 in piazza Italia e successivamente in piazzale Vittorio Veneto con la deposizione di una corona ai Caduti in guerra.