iFun APS Foggia, i Carabinieri incontrano i giovani dell’associazione iFun APS

Foggia, i Carabinieri incontrano i giovani dell’associazione iFun APS

I Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia hanno preso parte a una significativa iniziativa di incontro e condivisione promossa dall’Associazione di Promozione Sociale "iFun APS" presso la Comunità Alloggio "Giovanni Panunzio e tutte le vittime innocenti della mafia", un bene confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla collettività.

L’evento, nato con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale, la solidarietà e la diffusione della cultura della legalità, ha visto la partecipazione dei militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foggia, i quali hanno trascorso la mattinata insieme ai ragazzi ospiti della struttura.

Durante l’incontro, i Carabinieri hanno dialogato con i giovani sui temi della legalità e del senso civico, illustrando loro da vicino le caratteristiche, le dotazioni tecnologiche e il funzionamento della celebre "Gazzella" dell'Arma, simbolo del pronto intervento e della costante vicinanza ai cittadini.

La mattinata è poi proseguita con un momento conviviale insieme agli ospiti e agli operatori dell'associazione.

L'iniziativa ha rappresentato un'importante occasione per rafforzare il rapporto di fiducia tra i giovani e le Istituzioni, testimoniando concretamente la vicinanza dell'Arma dei Carabinieri alle persone con disabilità e ribadendo il profondo valore sociale del riutilizzo a fini comunitari dei beni sottratti alle mafie.