Foggia, ecco il probabile girone meridionale della Serie C

Dopo la rinuncia del Gozzano, in Serie C sono state escluse 5 squadre dalla Covisoc. Si tratta di Novara, Carpi, Casertana, Sambenedettese e Paganese. Tuttavia nulla è ancora deciso: tali squadre hanno infatti tempo fino alla giornata di martedì 13 luglio per regolarizzare la situazione.

Girone C

Acr Messina, Avellino, Bari, Campobasso, Casertana (?), Catania, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Juve Stabia, Monopoli, Monterosi, Paganese (?), Palermo, Pescara, Potenza, Taranto, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla;