Foggia, ecco D’Ursi dal Napoli. Campagna abbonamenti a gonfie vele

Perso Curcio, accasatosi al Catanzaro dell’altro, grande ex, Pietro Iemmello, il Foggia si prepara all’arrivo del sostituto, D’Ursi che giunge in Capitatanata in prestito dal Napoli e la scorsa stagione in forza al Bari. L’ultimo tassello per il mercato rossonero sarà ora quello di un attaccante che possa far rifiatare Ogunseye, il cui pre campionato è stato comunque più che incoraggioso.

Intanto, prosegue a gonfie vele la campagna abbonamenti del Foggia. Oltre a poter sottoscrivere il proprio abbonamento, valido per assistere a tutte le gare casalinghe della stagione attuale, i tifosi che hanno sottoscritto la tessera online potranno ritirare le card fino a sabato 27 agosto. Per farlo bisogna munirsi di ricevuta rilasciata da Vivaticket al termine della procedura d’acquisto e di un documento di riconoscimento in corso di validità.