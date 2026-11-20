Interventi Polizia Foggia e Provincia: nel mese di ottobre effettuate 9 operazioni ad Alto Impatto e 75 servizi straordinari di controllo del territorio

Foggia e Provincia: nel mese di ottobre effettuate 9 operazioni ad Alto Impatto e 75 servizi straordinari di controllo del territorio. Identificati 13567 soggetti, controllati 6353 veicoli. Arrestate 32 persone e 167 denunciate

Foggia e Provincia: nel mese di ottobre effettuate 9 operazioni ad Alto Impatto e 75 servizi straordinari di controllo del territorio. Identificati 13567 soggetti, controllati 6353 veicoli. Arrestate 32 persone e 167 denunciate. Sequestrati 6 kg. di sostanza stupefacente.

Anche nel mese di ottobre, la Polizia di Stato con il fondamentale contributo delle altre Forze di Polizia e delle Polizie Locali, ha proseguito senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio sull’intera provincia di Foggia. L’azione di contrasto all’illegalità si è sviluppata attraverso servizi ad Alto Impatto e di controllo straordinario del territorio pianificati dalla Questura di Foggia anche in attuazione delle disposizioni prefettizie che individuano specifiche aree urbane caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità.

L’attività di controllo viene costantemente programmata nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni criminali. Particolare attenzione viene riservata alle aree maggiormente esposte a situazioni di illegalità, nonché alle zone interessate da segnalazioni ed esposti presentati dai cittadini.

In questo contesto, nell’ambito di una strategia interforze finalizzata a rafforzare la sicurezza e la presenza delle Forze di Polizia sul territorio, nel trascorso mese di ottobre, sono state realizzate 9 operazioni ad Alto Impatto e 75 servizi straordinari di controllo del territorio, distribuiti tra Foggia, Cerignola, Manfredonia, San Severo e Lucera.

Le attività operative hanno interessato, in particolare, le aree ritenute maggiormente sensibili, con un’attenzione specifica alle zone più frequentate da giovani ed interessate dal fenomeno della cosiddetta mala movida, nonché ai contesti caratterizzati da situazioni di degrado urbano e sociale e, più in generale, ai luoghi nei quali si rende necessaria una maggiore presenza delle Forze di Polizia.

I servizi, disposti con ordinanza del Questore, hanno consentito di identificare 13567 persone e controllare 6353 veicoli. Nel corso delle attività sono state inoltre arrestate 32 persone, mentre 167 sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria. Complessivamente, sono stati sequestrati 6 kg di sostanza stupefacente.

I servizi straordinari e le attività di presidio del territorio rappresentano un importante strumento di prevenzione e consentono di rafforzare la presenza della Polizia di Stato nei luoghi maggiormente esposti a fenomeni di illegalità, garantendo ai cittadini un costante presidio a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica.

La Polizia di Stato rinnova, inoltre, l’invito ai cittadini a fornire informazioni utili e a segnalare situazioni che possano contribuire alla prevenzione dei reati e alla sicurezza del territorio. Per le segnalazioni non urgenti è possibile utilizzare, anche in forma anonima, l’applicazione YouPol. In caso di emergenza, invece, è necessario rivolgersi al 112 NUE, con la specifica che altre e diverse forme di comunicazione di fatti reato, specie se non accompagnate dalla necessaria denuncia nei casi previsti, non permettono un intervento tempestivo delle Forze di Polizia.