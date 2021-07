Foggia: durante uno sgombero a Santa Chiara, un abitante apre la bombola del gas e minaccia di far esplodere il locale

Uno degli abitanti dei bassi di Santa Chiara ha minacciato di far saltare in aria i locali con una bombola del gas mentre questa mattina, sono partite le operazioni di sgombero coatto da parte dei vigili urbani e polizia L’uomo ha piazzato la bombola sulla soglia dell’abitazione e ha aperto il gas. Gli agenti della polizia locale, i carabinieri e la polizia hanno fatto irruzione e sono riusciti a bloccarlo. L’inquilino è stato portato via e l’immobile è stato liberato dagli arredi. Le sette famiglie che occupano i locali di proprietà del Comune destinati a ospitare un progetto di riqualificazione della Fondazione Apulia Felix. Le famiglie potrebbero essere trasferite negli alloggi di via Cerignola.