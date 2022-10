Foggia: “Costruire il futuro” giornata dedicata alle pratiche educative per i soggetti più fragili

I minori al centro di progettualità e sinergie dal mondo del sociale a tutti i livelli: pubblico, privato e scientifico. È quanto emerso dalla giornata dedicata alle buone prassi e alle pratiche educative per coloro che sono da considerarsi i soggetti più fragili in assoluto, svoltasi al Villaggio Don Bosco e intitolata “Costruire il futuro” organizzata dalla Fondazione Siniscalco Ceci-Emmaus in collaborazione con Associazione Comunità Sulla Strada di Emmaus e cooperativa sociale Kairos.