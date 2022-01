Foggia: Cocaina, contanti e strumenti per confezionare la droga, arrestato un 24enne insospettabile

In casa del ragazzo, incensurato, c’erano 120 grammi di cocaina, 15mila euro e tutto il materiale necessario per lo spaccio

Nella sua abitazione nascondeva 120 grammi di cocaina e oltre 15mila euro in banconote di piccolo taglio. Gli agenti di polizia della squadra mobile di Foggia hanno arrestato un insospettabile di 24 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti

Accanto alla droga vi era anche tutto il materiale per tagliare e confezionare la sostanza stupefacente. Inoltre, in una cassaforte, gli agenti hanno trovato 15.500 euro, in banconote di piccolo taglio