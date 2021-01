Foggia, chiusura al traffico per lavori di Viale Candelaro, nel tratto compreso da via Baffi e via Rovelli. Percorsi alternativi consigliati

Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di adeguamento e completamento della rete fognaria si è resa necessaria Viale Candelaro – tratto compreso da via Baffi e via Rovelli con decorrenza 5 gennaio 2020. Si riepilogano di seguito le misure adottate in materia:

La chiusura al transito veicolare delle strada sarà indicata sul posto ed effettuata a mezzo installazione di segnaletica provvisoria ed opportuno sbarramento. Si riportano, di seguito, i percorsi consigliati per gli spostamenti con veicoli in alternativa alla percorrenza del tratto interdetto:Per i veicoli che percorrono viale Candelaro con provenienza da viale Ofanto, attraversata l’intersezione con viale Pinto, si consiglia la svolta a sinistra su via Baffi, successivamente potranno svoltare a destra imboccando via La Malfa ed infine ancora a destra lungo via Rovelli per reimmettersi su viale Candelaro.Per i veicoli che percorrono viale Candelaro con provenienza da via San Severo, attraversata l’intersezione con via Lucera, si consiglia la svolta a sinistra su viale Giotto, successivamente potranno svoltare a destra su via Baffi per reimmettersi su viale Candelaro.