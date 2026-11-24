Foggia-Casertana
Foggia-Casertana vietata ai tifosi campani
Scatta il divieto di trasferta
A cura di Ilsipontino
24 novembre 2026 06:56
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DIVIETO | In occasione di Foggia-Casertana, in programma allo stadio 'Pino Zaccheria' di Foggia venerdì 27 novembre alle ore 20.30, il Prefetto di Foggia ha stabilito il "divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Regione Campania".