Foggia Calcio, ripresa degli allenamenti mercoledì pomeriggio

E’ terminato questa mattina allo Zaccheria, dove gli effettivi a disposizione di mister Marchionni si sono ritrovati per allenarsi e poi salutarsi in vista delle festività pasquali, il periodo “surreale” vissuto in casa rossonera.

Consueto ciclo di tamponi antigenici e molecolari per i rossoneri ad anticipare gli allenamenti individuali, svolti questa mattina sul manto erboso dell’impianto di Via Gioberti con i pochi effettivi a disposizione di mister Marchionni divisi in gruppi da due e impegnati col prof. Nanula in sedute basate sull’attivazione tecnico-fisica, lavoro finalizzato alla resistenza aerobica e circuito tecnico-coordinativo; per i portieri, invece, lavoro preventivo e circuito di forza in palestra, agli ordini di mister Carafa.

Poi, “rompete le righe” ed appuntamento alla prossima settimana.

La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì pomeriggio, che verrà anticipata dal ciclo di tamponi ai quali dovrà sottoporsi il gruppo squadra rossonero, prima di riprendere le attività.

Area Comunicazione – Calcio Foggia 1920