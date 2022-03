Foggia Calcio: Di Pasquale non di fida della Vibonese

Il Calcio Foggia 1920 delle meraviglie in attacco può comunque contare su una difesa in netta ripresa. Uno dei centrali, Davide Di Pasquale, è ottimista sul futuro ma non sottovaluta l’impegno di domenica contro l’U.S. Vibonese. Sullo stato di forma del Foggia: “Quella contro il Palermo è stata la gara della svolta”