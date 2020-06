Foggia Calcio, 800.000 euro per la Serie C

Attraverso un comunicato ufficiale, il Calcio Foggia 1920 ha reso note le decisioni prese nel CdA odierno.

Di seguito il comunicato:

”Il Calcio Foggia 1920, in proseguimento al Consiglio di Amministrazione i cui contenuti sono già stati presentati, in data odierna comunica di aver ulteriormente deciso di approvare, in previsione della Serie C, il budget necessario per ottemperare agli obblighi di legge(contributo a fondo perduto, iscrizione del club e la costituzione della fideiussione richiesta dalla Lega Pro) deliberando, conseguentemente, di stimare le spese necessarie (incluse il ritiro e quanto necessario per sostenere la fase di pre-campionato) in un importo iniziale di Euro 800.000.

La discussione, che è poi proseguita analizzando la restante parte del bilancio (in base ai dati al 19/06), ha portato adeliberare il ripianamento della perdita, secondo le modalità previste dalla legge e che scaturirà dall’approvazione del bilancio al 30 giugno 2020, data che segnerà la chiusura ufficiale dell’esercizio 2019/20”.