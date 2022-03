Foggia. Barone (M5S). “Ringrazio la Commissione straordinaria del Comune di Foggia per l’incontro di oggi. Bene il confronto sui temi importanti per la città”

La consigliera del M5S Rosa Barone ha incontrato oggi la Commissione straordinaria del Comune di Foggia in rappresentanza del MoVimento 5 Stelle cittadino.

“Ringrazio la Commissaria prefettizia Marilisa Magno e tutta la Commissione del Comune di Foggia – dichiara Barone al termine dell’incontro – per l’incontro convocato oggi con tutte le forze politiche cittadine sugli argomenti di interesse generale per la città. I commissari hanno illustrato quanto stanno facendo, nonostante le difficoltà dovute alla carenza di personale. Ci è stato assicurato che il Comune ha presentato progetti per i fondi del PNRR, nell’ambito delle scuole, della rigenerazione urbana, degli impianti sportivi, delle strade e per la Villa comunale, prevedendo anche una cabina di regia sui tempi Finalmente è stata bandita la gara per la videosorveglianza, con più di 500 telecamere sparse per tutta la città e il Comune ha partecipato a un bando del Ministero dell’Interno sempre su sicurezza e videosorveglianza. Saranno spesi oltre quattro milioni per le aree ecologiche e a breve saranno pronti i regolamenti comunali che mancavano da anni. Ci sarà anche un nuovo bando per la pubblica illuminazione e si sta rimodulando il mutuo con Cassa Depositi e Prestiti per dare maggiore decoro al quartiere Ferrovia. Era da tempo che la città aspettava questo incontro, importante tanto per noi quanto per la Commissione e capisco che prima di fissarlo i commissari abbiano voluto risolvere le urgenze e definire le priorità. La commissione incontrerà presto anche le associazioni. Mi auguro ci siano appuntamenti periodici in modo da poterci confrontare su idee e interventi per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Finalmente è in atto quel cambiamento per la città che da tempo auspicavamo”