Foggia. Barone e Tutolo: “Aeroporto deve essere sostenuto dalla Regione nella fase di avvio dell’attività, per poter diventare attrattivo e ‘camminare’ da solo”

Nota dei consiglieri regionali Rosa Barone (M5S) e Antonio Tutolo (Gruppo Misto) sull’aeroporto di Foggia.

“L’aeroporto Gino Lisa va inquadrato all’interno di un piano di sviluppo infrastrutturale più ampio di cui la Capitanata ha bisogno. La Regione e Aeroporti di Puglia nella fase di avvio delle attività devono sostenere questo aeroporto, sia da un punto di vista strutturale che funzionale, come si fa per tutte le startup, in modo da renderlo attrattivo, perché solo così arriverà la ‘richiesta’ di cui parla il presidente Emiliano. Siamo certi che questo verrà fatto, così come avviene ed è accaduto per lo sviluppo degli altri aeroporti pugliesi, che dopo la spinta iniziale sono stati messi nelle condizioni di camminare da soli. Da parte nostra ci sarà il massimo spirito collaborativo, per dotare la Capitanata di una infrastruttura fondamentale per permetterne lo sviluppo che merita, necessario anche per contrastare la criminalità. Il territorio foggiano ha bisogno di alternative per sostenere un’economia sana e la Regione deve garantirle”