Foggia, autoarticolato travolge auto in sosta: migliaia di euro di danni. Ora è caccia al camion rosso

Nella serata di ieri, a Foggia, un tir proveniente da Via della Repubblica, ha travolto diverse auto in sosta, proseguendo il suo cammino come nulla fosse.

I danni ammontano a svariate migliaia di euro, come si vede dal video di Noi Foggia Web.

Le telecamere della zona aiuteranno le Forze dell’Ordine ad identificare il mezzo.