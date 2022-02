Foggia, auto danneggia veicoli in sosta: il giovane conducente fugge con gli amici. Rintracciato in mattinata

Rintracciato in mattinata il conducente del BMW che, nella serata di ieri, ha distrutto altri tre veicoli ed un furgone a Foggia, in Via Lenotti.

L’auto era sprovvista di assicurazione ed il ragazzo privo di patente.

Con lui c’erano due ragazze, medicate sul posto dal 118 ed un quarto soggetto, ancora senza volto.

Il mezzo è stato sequestrato, la posizione dei coinvolti è al vaglio delle forze dell’ordine.