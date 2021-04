Foggia, arrestato 34enne per aggressione ad un agente di Polizia Locale

Nel pomeriggio di sabato 3 aprile 2021, nel corso dei consueti controlli nella zona del quartiere Ferrovia, un cittadino di 34 anni, al quale era stato intimato di spostare il veicolo in sosta in area di intersezione, reagiva violentemente colpendo uno degli agenti operanti e cagionandogli lesioni con prognosi di giorni 10

.A seguito dell’identificazione di rito, veniva tratto in arresto e sottoposto giudizio direttissimo in data 5 aprile 2021.All’esito dell’udienza, convalidato l’arresto, il giovane veniva rimesso in libertà e rinviato a giudizio per i reati di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.