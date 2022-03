Emergenza Ucraina



Foggia abbraccia i profughi ucraini che in queste ore giungono nella nostra città e nella nostra provincia fuggendo dalla guerra.

La Commissione Straordinaria, unitamente al personale degli uffici del Comune, garantisce la massima disponibilità nell’accoglienza.

I cittadini ucraini che abbiano trovato autonomamente sistemazione presso familiari e conoscenti già presenti sul territorio potranno segnalare tale presenza presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Foggia che provvederà alle comunicazioni alle autorità competenti a prendere in carico i soggetti per gli ulteriori adempimenti di natura sanitaria e di sicurezza.

Si rappresenta, al riguardo, che coloro i quali ospitano, a qualunque titolo, cittadini ucraini, sono tenuti ad effettuare, entro 48 ore, la comunicazione di ospitalità, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 286/1988, all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Si invitano, altresì, i cittadini che volessero offrire la propria disponibilità all’accoglienza, nelle forme che riterranno più opportune, a darne comunicazione agli uffici comunali competenti, così anche per tutte le altre forme di solidarietà che si intendano attivare.

Si ricorda, inoltre, che, fino al 31 marzo 2022, vi è l’obbligo per i cittadini provenienti dall’Ucraina, indipendentemente dalla cittadinanza, che accedono al territorio nazionale, di effettuare, entro 48 ore dall’ingresso, tramite tampone, un test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 e di osservare il regime di auto sorveglianza nei cinque giorni successivi al tampone.

Per qualsiasi notizia e/o comunicazione in merito a quanto qui riportato è possibile anche contattare i seguenti numeri telefonici

0881792240 – 0881814441 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14

0881790506 – dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 21 e nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 8 alle ore 14

Oltre questi orari esclusivamente per situazioni di emergenza potrà essere contattata la Centrale Radio Operativa della Polizia Locale al numero 0881790511

o inviare una mail a emergenzaucraina@comune.foggia.it

Per qualsiasi informazione, invece, di tipo sanitario, anche inerente la validità della documentazione sanitaria, è possibile chiamare il numero verde di pubblica utilità, 1500 o il numero verde della Regione Puglia, 800713931.

Si raccomanda, a tutti i cittadini ucraini presenti sul territorio, di circolare muniti di passaporto o idoneo documento di identità e certificazione vaccinale anti-Covid ove effettuato.

Si rimanda per ogni altra utile informazione alla pubblicazione sull’home page del portale istituzionale.