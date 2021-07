Focolaio tra i giovani in Lombardia dopo la vacanza in villaggio turistico a Manfredonia: contagi a catena e 40 in isolamento

Sul sito degli organizzatori c’è scritto: «Viaggi indimenticabili». E purtroppo per diversi ragazzi (sperando non ci siano conseguenze) questa vacanza sarà davvero indimenticabile.

Sette o dieci giorni in Puglia, a Manfredonia, con ragazzi dai 16 ai 19 anni in arrivo da tutta Italia. Il programma? Si passa dalle gimkane ai party fino all’alba. Organizzato da un noto portale per studenti italiano.

A seguito della vacanza è nato il focolaio di Covid, segnalato dal ministero della Salute, che al momento conta 30 positivi in tutta Italia. Uno di loro abita nel Milanese, altri tre hanno sintomi e si sono sottoposti a tampone. Sono state messe in quarantena 40 persone venute a contatto con i positivi, altre sette in provincia di Brescia. Ma gli elenchi non sono ancora completi: l’attività di contact tracing è in corso.