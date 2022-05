FLORENCE NIGHTINGALE di e con Sergio Macinelli regia di Gigi Palla all’Off Off Theatre di Roma

Da venerdì 6 a domenica 8 maggio la sala dell’OFF/OFF Theatre accoglierà l’attore Sergio Mancinelli,

con indosso gli abiti femminili di Florence Nightingale, per la regia di Gigi Palla.

Florence Nightingale èuna figura eccentrica vissuta nell’Ottocento e nata nell’alta aristocrazia inglese che, sin da bambina,decide di non voler seguire le orme delle altre donne di famiglia e abbandonarsi ai privilegi, ma di mischiarsi col mondo per dedicarsi totalmente alla cura degli altri. Con capacità, spregiudicatezza, e spietatezza, Florence persegue il suo scopo di riformare la sanità pubblica inglese, fino a diventare la fondatrice delle scienze infermieristiche moderne e l’ispirazione per la nascita della Croce Rossa Internazionale.



Nel corso dei cinque quadri che compongono lo spettacolo, le storie dell’attore Mancinelli e del

personaggio Nightingale, s’intersecano sempre più fino a rivelare verità nascoste sotto le molteplici

maschere indossate nel corso del tempo, e non si distingue più chi stia raccontando chi, in una

girandola di situazioni che vanno da un provino a teatro ad una seduta di analisi, dal fare i conti con la

realtà della guerra al fare i conti col rapporto con la propria immagine pubblica, e infine al pegno che

si paga per inseguire la propria vocazione. Il racconto del farsi strada nel mondo con difficoltà, ma

inesorabilmente, affidandosi al proprio istinto, anche quando tutto rema contro. Il tutto è condito in salsa

anni ‘80, con canzoni di synth-pop britannico che vanno dai Depeche Mode a Thomas Dolby, da Yazoo

ai Culture Club, scelte ad hoc fra migliaia, perché identificate come le più giuste per veicolare il

colorato vitalismo che accende i due protagonisti alla riscoperta di sé stessi.

Lo spettacolo nasce da una duplice esigenza, ridare voce sia al personaggio di Florence Nightingale, ingiustamente ricordata soltanto come fondatrice della prima scuola per infermiere, sia all’autore-

interprete della serata, che prende il coraggio di uscire allo scoperto e di misurarsi con materiale originale, profondamente idiosincratico, dopo trent’anni di onorata, ma oscura, carriera al servizio di

altri. Florence e Sergio, oggi padroni del proprio destino! Il progetto è parte di una trilogia in divenire che

toccherà altre due grandi figure femminili del passato recente, iconiche quanto la Nightingale, ma

ugualmente trascurate nonostante l’importanza nello sviluppo del progresso dell’umanità.

OFF/OFF THEATRE

Via Giulia 19 – 20 – 21, Roma / DIREZIONE ARTISTICA SILVANO SPADA

Costo Biglietti: Intero 25€; Ridotto Over 65 18€; Ridotto Under35 15€ – Dal Martedì al Sabato h.21,00 – Domenica h.17,00

Info e Prenotazioni: +39 06.89239515 dalle h. 16.00 – offofftheatre.biglietteria@gmail.com – Prevendita online: www.vivaticket.it

SITO: http://off-offtheatre.com/ – FB: https://www.facebook.com/OffOffTheatreRoma/ – IG: https://www.instagram.com/offofftheatre/?hl=it