FlixBus aumenta l’offerta in Capitanata e sul Gargano

Dal 10 giugno aumentano i servizi in partenza da San Giovanni Rotondo, Manfredonia, Foggia e San Severo per Pescara, Roma Tiburtina, Ciampino e Fiumicino, la corsa della mattina diventa giornaliera e viene aggiunta una corsa notturna giornaliera e una corsa pomeridiana.Dal 24 giugno viene attivata la corsa rapida DIRETTA da Cerignola, Foggia e San Severo per Milano San Donato e Torino (senza fermate intermedie). Sempre dal 24 giugno viene attivata la linea stagionale Roma Tiburtina, Pescara, Termoli, Lesina, Rodi Garganico, Peschici, Vieste. In partenza la mattina da Roma e il primo pomeriggio da Vieste. Per i dettagli e gli orari delle autolinee presto saranno in vendita i biglietti sul sito www.flixbus.it oppure sull’app Flixbus.