Fitto: “Molto onorato di essere il candidato Presidente. La Puglia necessita di cambiamento”

“Molto onorato di essere il candidato Presidente in Puglia di tutto il centrodestra. Se il centrodestra è unito è merito alla lungimiranza e tenacia di Giorgia Meloni. L’unità è il nostro punto di forza e poniamo rimedio agli errori del passato dei dirigenti, quando eravamo divisi. Oggi, invece, facendo tesoro degli errori, costruiamo prospettiva di governo valida e solida.



La Puglia necessita un profondo cambiamento per affrontare le grandi urgenze e sfide che sono all’ordine del giorno della nostra regione: agricoltura, sanità, incapacità di utilizzo risorse comunitarie, turismo, ambiente. Lo faremo declinando al futuro. Ad ogni critica seguirà una proposta seria e concreta. Costruire clima sereno ed assumersi responsabilità di trovare soluzioni.Progetto per far parlare del Sud di prospettiva e sviluppo e non di problemi ed arretratezza.

In campo nuova classe politica seria, competente e tenace. Partita al Sud si possa fare un discorso di vera prospettiva”