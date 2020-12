Fisioterapia in dono da Sunrise Onlus

Un Natale diverso in questo 2020, sedute di fisioterapia in regalo alle persone con Sclerosi Multipla è questo il dono che quest’anno l’Associazione Sunrise Onlus di Borgagne presieduta da Maria De Giovanni sta regalando ai suoi –utenti – ai disabili bisognosi che non possono permettersi cure extra e che hanno terminato con la fisioterapia fornita dal sistema sanitario.

<< Un regalo utile commenta – De Giovanni – siamo sempre in azione anche quando finiscono le attività di fisioterapia del mare di tutti in estate, per cui oltre alle derrate alimentari quest’anno abbiamo optato per la fisioterapia che tanti disabili non possono permettersi >>. Dunque un regalo per le persone con sclerosi multipla che fa davvero comodo, vista l’utilità della cosa. Ma l’associazione non chiude la porta a nessuna persona spesso disabile che chiede aiuto come è successo con Chiara, una donna sola, che ha fatto pervenire un bellissimo messaggio molto toccante: Sto vivendo un periodo buio della mia vita, per la mia brutta malattia, tanti problemi per cui ero arrivata a un bivio senza ritorno: mi vergogno a dirlo ma mi mancavano anche le cose primarie. Ho chiesto un timido aiuto, e solo dopo cinque minuti mi è venuta incontro, aiutandomi sia psicologicamente, moralmente e materialmente Maria De Giovanni, presidente dell’associazione, che con la sua forza, e il suo buon cuore mi hanno sostenuta in tutto, facendomi vedere una luce immensa, in quel buio quotidiano che oramai era parte integrante della mia vita. Non solo parole ma fatti, derrate alimentari, medicine, e buoni per fisioterapia>>. L’associazione è vicina alle persone che convivono con patologie neurologiche come la sclerosi multipla, la Sla e patologie similari. Chiunque può aiutare ad aiutare chiamando il 327 2003395 oppure scrivendo alla mail sunriseonlus@hotmail.com