Firmato il protocollo per la costituzione di un Tavolo regionale permanente per il Servizio sociale. Barone : “Ci confronteremo su interventi che risolvano le attuali criticità”

È stato firmato oggi nella sede dell’Assessorato al Welfare protocollo d’intesa tra Regione Puglia, Anci Puglia, Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali e Fondazione F.I.R.S.S. per la costituzione di un Tavolo regionale permanente per il Servizio sociale.

“Ho ringraziato personalmente – dichiara l’assessora al Welfare Rosa Barone – la Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali di Puglia dott.ssa Patrizia Marzo e la presidente della Fondazione per la Formazione, Intervento e Ricerca per il Servizio Sociale dott.ssa Filomena Matera per il grande lavoro che gli assistenti sociali fanno tutti i giorni sui territori, mettendo anche a rischio la propria incolumità. Ultimo caso in ordine di tempo l’aggressione tre giorni fa a due assistenti sociali di Altamura, a cui voglio manifestare il mio sostegno. Con Il protocollo firmato oggi viene istituito il tavolo regionale per il Servizio Sociale che avrà tra i suoi obiettivi proprio la valorizzazione del servizio sociale professionale e la programmazione di interventi che risolvano le criticità dell’attuale sistema. Come Regione Puglia – continua Barone – vogliamo continuare a rafforzare le politiche sociali e convocheremo al più presto il primo Tavolo con tutti gli attori interessati, in modo da poter dar vita ad azioni per il miglioramento e il potenziamento del Servizio Sociale Professionale”.

—

