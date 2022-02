Firmato il contratto per l’Eurodrone prodotto anche a Foggia presso lo stabilimento Leonardo

L’Eurodrone può decollare. È stato firmato l’accordo tra Airbus e l’Occar, l’Agenzia europea congiunta per la cooperazione in materia di armamenti, il contratto globale per il grande drone europeo. Airbus Defence and Space, capocommessa, ha firmato in rappresentanza dei tre subappaltatori principali: Airbus Defence and Space in Spagna, Dassault Aviation in Francia e Leonardo in Italia.

Anche in Puglia la produzione di questi droni, in particolare l’ingegneria di produzione verrà svolta nel sito di Grottaglie che sviluppera’ l’industrializzazione delle parti di montaggio mentre nello stabilimento di Foggia verrà sviluppata la parte di fabbricazione in composito.

Un programma congiunto da Germania, Francia, Italia e Spagna e probabilmente uno dei più gra programmi della difesa europea da qualche decennio.

Il valore dell’intero contratto, avrebbe un valore di circa 7,1 miliardi di euro. Ognuno dei quattro paesi contribuisce per la sua parte, in proporzione ai droni acquistati, L’Italia acquisterà cinque sistemi, dunque 15 droni.