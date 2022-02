FIRM SKIN TUMMY AND HIPS di SKIN689

Le “Maniglie dell’Amore sui Fianchi” non sempre sono di aiuto per la nostra autostima ed il nostro benessere. Comunque alle nostre lettrici suggeriamo di essere sempre a proprio agio nel loro corpo e con le loro forme, incoraggiando la body positivity.

skin689 – l’esperto svizzero della pelle rassodata e tonificata – lancia una gamma di prodotti pensati per questa parte del corpo sviluppando una crema in grado di provocare un maggior consumo dei depositi di grasso su pancia e fianchi, rassodando così la pelle in modo efficace.

Il Prof. Dr. Gohla, dottore in Dermatologia, per la nuova crema Firm Skin Pancia e Fianchi di skin689, afferma:

‘L’intelligente sinergia tra CHacoll® e ShapePerfect consente alla crema Pancia e Fianchi di ottenere in modo intensivo ed efficace la riduzione dell’eccedenza di grasso, tonificando, rassodando e rafforzando la rete sottocutanea delle fibre di collagene.’

Nuovo Power Duo specifico per Pancia e Fianchi Rassodati e Tonificati: ShapePerfekt & CHacoll®

Impatto ed Efficacia:

Studi clinici hanno evidenziato un aumento della combustione di grassi grazie al principio attivo ShapePerfekt. E’ stato quindi possibile dimostrare con test di Laboratorio In-Vitro, che la conversione metabolica delle cellule di grasso bianche in cellule di grasso bruno è responsabile di questa combustione.

Le cellule grasse brune, a differenza di quelle bianche, possono convertire rapidamente il grasso in calore ed energia.

CHacoll®, l’ingrediente attivo brevettato di proprietà di skin689, quale risultato della ricerca medica, riduce l’aumento dell’immagazzinamento di grasso e migliora il tono cutaneo rafforzando la rete di fibre di collagene.

Per un risultato ottimale, la crema deve essere applicata 1 volta al giorno per un periodo di

di 4 – 12 settimane sulle zone interessate e specifiche del corpo.

Il Prezzo é di 69 € / 100ml (prezzo indicativo)

In vendita a partire da Marzo 2021 presso rivenditori specializzati selezionati.

A proposito del marchio skin689 – l’esperto Svizzero per una pelle tonificata e rassodata

Ricerca, innovazione ed efficacia sono al centro di skin689.

L’azienda indipendente, gestita dai proprietari e con sede a Zurigo, si dedica ad una sola missione: lo sviluppo e la fabbricazione di prodotti altamente efficaci per una pelle tonificata e rassodata in tutto il corpo. Alla base di tutto ciò c’ è il principio attivo brevettato CHacoll® frutto di ricerche mediche di Laboratorio.

CHacoll® ha un doppio meccanismo d’azione sulle fibre di collagene e sulle cellule di grasso e viene utilizzato in combinazione con ingredienti complementari per diverse aree del corpo. L’eccezionale efficacia è stata provata da vari studi clinici e confermata da scienziati e dermatologi rinomati. I preparati altamente efficaci per cosce, glutei, braccia, collo, décolleté e mani – e ora anche per pancia e fianchi – sono sviluppati e prodotti in Svizzera.

Un forte statement di empowerment per le donne.