FIPE sindacato dei ristoratori Foggia: “I Ristori sono inadeguati, al limite del ridicolo”

Intervista al presidente FIPE il sindacato dei ristoratori di Confcommercio Foggia spiega quanto sia diventato complesso per i ristoratori continuare a “sopravvivere” in questa zona rossa per la settimana consecutiva. Si inizia a parlare di riapertura anche se la situazione in Puglia sembra non migliorare. “Stiamo iniziando a pensare a forme di protesta più incisive” “I Ristori sono inadeguati, al limite del ridicolo”