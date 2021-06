Stampa Fiori di zucca ripieni, pastellati e fritti







0 da 0 votes Ricetta di Autore Corso: Ricette Secondi, TodoFood Cucina: Italiana Difficoltà: Facile Porzioni 4 porzioni Preparazione 10 minuti Tempi di frittura 15 minuti Tempi di riposo 20 minuti

Questi buonissimi fiori di zucca ripieni con mozzarella e prosciutto cotto, pastellati e fritti sono un ideale secondo piatto o antipasto veloce e alternativo.

In alternativa a questa ricetta ecco alcune varianti:

-Per il ripieno si può sostituire la mozzarella con la ricotta, l’olio, il sale e il pepe quanto bastano.

-Per cuocerli nel forno sostituire la pastella con pangrattato e uova con 1 pizzico di sale.



Ingredienti 12 Fiori di zucca

150 gr Mozzarella (circa)

150 gr Prosciutto cotto/Mortadella

1 pizzico di pepe

PER LA PASTELLA

150 gr Farina

1 pizzico di sale

200 ml Acqua frizzante ghiacciata

PER LA FRITTURA

1 lt Olio di semi

Istruzioni Prima di tutto lavare bene i fiori di zucca e asciugarli tamponando con un canovaccio o carta assorbente

Togliere i gambi e i pistilli esterni, aprire il fiore e togliere il bocciolo

Preparare la pastella : in una ciotola inserire la farina, il sale, versare a filo l’acqua fredda (si può utilizzare anche la birra) e mescolare con una frusta elettrica fino a quando si otterrà una consistenza liscia

in una ciotola inserire la farina, il sale, versare a filo l’acqua fredda (si può utilizzare anche la birra) e mescolare con una frusta elettrica fino a quando si otterrà una consistenza liscia Successivamente porre in frigo la pastella per 20 minuti circa coperta una pellicola

Mentre la pastella riposa preparare il ripieno inserendo in una ciotola la mozzarella e il prosciutto cotto a pezzetti, il pepe e mescolarli

Riscaldare in una padella l’olio per friggere

Farcire ogni fiore spingendo in modo delicato il ripieno nel fondo del fiore e chiuderli rotolando le punte

Quando l’olio raggiunge la giusta temperatura immergere un fiore di zucca per volta nella pastella riposata e adagiarli nell’olio

Quando i fiori di zucca diventeranno dorati scolarli sulla carta assorbente e salarli se necessario

Infine servirli ben caldi

Video

Note

Hai realizzato questa ricetta? Tagga @ilsipontino su Instagram e usa l’hashtag #TodoFood